Первая леди США Джил Байден стала героиней комиксов серии Female Force ("Женская сила"). Это комплект из комикса и раскраски, который выйдет в апреле.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте TidalWave Comics.

В комиксе будет рассказана история Джил, которая работала учителем. Позже она встретилась с Джо, ее будущим супругом, который несколько раз делал предложение руки и сердца блондинке.

Также в комиксе расскажут о роли Джил в перевыборной президентской кампании Джо Байдена и Демократической партии в 2020 году.

.@FLOTUS Dr. Jill Biden will get the superhero treatment with her own comic book. https://t.co/XIoPzv6HY8 — CBS4 Miami (@CBSMiami) March 31, 2021

Ранее в серии комиксов Female Force рассказывали о супруге 44-го американского президента Мишель Обаме, спикере Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси и вице-президенте Камале Харрис.