Об этом сообщили в Twitter-аккаунте TidalWave Comics.

В комиксе будет рассказана история Джил, которая работала учителем. Позже она встретилась с Джо, ее будущим супругом, который несколько раз делал предложение руки и сердца блондинке.

Также в комиксе расскажут о роли Джил в перевыборной президентской кампании Джо Байдена и Демократической партии в 2020 году.

Ранее в серии комиксов Female Force рассказывали о супруге 44-го американского президента Мишель Обаме, спикере Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси и вице-президенте Камале Харрис.

  • Первая леди Джилл Байден сделала сюрприз ко Дню влюбленных. На лужайке Белого дома появились гигантские сердечки с посланиями.