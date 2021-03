Об этом сообщили в Twitter-аккаунте TidalWave Comics.

В комиксе будет рассказана история Джил, которая работала учителем. Позже она встретилась с Джо, ее будущим супругом, который несколько раз делал предложение руки и сердца блондинке.

Также в комиксе расскажут о роли Джил в перевыборной президентской кампании Джо Байдена и Демократической партии в 2020 году.

.@FLOTUS Dr. Jill Biden will get the superhero treatment with her own comic book. https://t.co/XIoPzv6HY8

— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 31, 2021