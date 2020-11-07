Джо Байден стал президентом США: кто он и что говорил об Украине

46-м президентом США стал демократ Джо Байден. 7 ноября политик набрал необходимые 270 голосов выборщиков, поэтому американские СМИ объявили о его победе.

#Буквы рассказывают, кто такой Джо Байден и чего ждать Украине от нового президента США.

Детство, юность и становление личности

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрэнтон, который находится в штате Пенсильвания. К слову, именно победа в Пенсильвании стала ключевой для Байдена.

Позже семья переехала в штат Делавэр. Этот штат также стал знаковым для политической карьеры мужчины.

Уже в детстве перед Байденом появился первый вызов. Парень имел дефекты речи. Из-за этого он стал жертвой буллинг среди сверстников, но преодолел эту проблему самостоятельно.

Байден изучал историю и политические науки в университете штата Делавэр, получил степень доктора юридических наук в университете Сиракьюс (Нью-Йорк) и основал собственную адвокатскую фирму.

Политическая карьера

Удивительно, но Джо Байден установил несколько политических рекордов. В частности, в 30 лет он стал самым молодым сенатором в истории США. Он представлял штат Делавэр в Сенате с 1973 по 2009 год.

Личные драмы

Жизнь политика было крайне драматичной, ведь в 1973 году после получения должности сенатора его жена и годовалая дочь погибли в ДТП. Сыновья Хантер и Бо получили психологические травмы. Байден присягал Сенату в больнице у своих сыновей.

Через четыре года Байден встретил Джилл Трейси Джекобс. Она работала учительницей английского языка. Пара поженилась в 1977 году и родила общую дочь Эшли.

В 2015 году сын Байдена Бо умер от рака мозга.

Президентские амбиции

Должности сенатора Байдену было мало, поэтому он решил претендовать на высший пост в США.

В 1987 году Джо Байден впервые баллотировался на выборах президента. Однако тогда его кампания провалилась с громким скандалом. Речь Байдена была плагиатом и не соответствовала действительности. Также он солгал, что был лучшим студентом своего колледжа, но журналисты опровергли это. Байден признал свои ошибки и снял свою кандидатуру.

В 2008 году Байден сделал вторую попытку стать президентом. Однако довольно быстро он передумал. Победил Барак Обама, а Байден стал его вице-президентом. На этой должности он находился с 2008 по 2017 год.

В 2020 году Байден третий раз баллотировался на пост президента. Эта попытка оказалась удачной. Сейчас Байден получил 273 голоса выборщиков, которые подтверждают его победу. Каденция Байдена начнется в январе 2021 года.

Кандидат от демократов Джо Байден уже получил наибольшее количество голосов избирателей в истории американских выборов. Он побил рекорд Обамы в 2008 году. Тогда он получил поддержку 69 498 516 избирателей.

Джо Байден и Украина

В биографии Байдена несколько десятилетий политической карьеры. За это время он неоднократно посещал Киев и публично заявлял о поддержке Украины. Такая риторика Байдена присутствовала еще до оккупации Крыма и войны на Донбассе. Поэтому его называют большим другом Украины.

Он встречался с Ющенко, Порошенко, а в 2015 году выступал в Раде.

Тема Украины всегда была для Байдена ключевой. Это подтверждает и тот факт, что политик написал книгу об Америке и Украине.

В своей работе политик рассказал об Украине, аннексии Крыма и события на Донбассе. Байден подробно описал каждый из шести визитов в Украину, общение с властью и политические события.

В частности, Байден рассказал, как “приказал Януковичу уйти в отставку”.

“Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел “, – написал Байден.

Также он написал о том, как налаживал совместную работу Яценюка и Порошенко.

“Я потратил два полных дня в Киеве, пытался убедить Порошенко и Яценюка отказаться от их упрямого нежелания работать вместе”, – писал политик.

В 2018 году произошел скандал с участием Байдена. Появилось видео, на котором он заявляет, что украинского генпрокурора отправили в отставку после его просьбы. Очевидно, дело идет о Викторе Шокине. После этого Трамп обвинил его во вмешательстве в украинское правосудие.

Также политик писал о глобальной проблеме Украины – коррупции. Он отмечал, что общался с верхушкой власти и настаивал на мощной борьбе с коррупцией. Однако усилиями власти он остался недоволен.

Приоритеты президента Байдена

За время предвыборной кампании Байден озвучил ряд приоритетных направлений своей политической деятельности:

укрепление системы здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса;

сохранение санкций против РФ и блокировки возвращения страны-агрессора в G7;

принятия оперативных мер по глобальному потеплению;

внедрение качественного общественного транспорта с нулевыми выбросами;

остановку строительства стены на границе с Мексикой;

внедрение практики предоставления гражданства иммигрантам без документов;

поддержка ЛГБТ;

налаживание легальной системы абортов;

разрешение на бесплатное обучение для студентов из семей, зарабатывающих менее 125 тысяч долларов в год;

увеличение налогов для богатых американцев, налогов в сфере пассивного дохода;

запрет легализации марихуаны, но разрешение на легалайз в медицинских целях.

Напомним, что Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Решающей стала победа в Пенсильвании.