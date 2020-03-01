Бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, по итогам подсчета 96 % голосов Байден получил в этом штате поддержку 48,7 % избирателей.

На втором месте — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (20 %).

Третье место занял миллиардер и филантроп Том Стейер (11,4 %), четвертое — бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8 %), а пятое — сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (7 %).

Джо Байден в своем Twitter уже поблагодарил избирателей за поддержку.

“Всего несколько дней назад пресса и эксперты заявляли, что наша кампания мертва. Но после сегодняшнего вечера становится понятно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед”, — написал он.

Как отмечает агентство Associated Press, для Байдена голосование в Южной Каролине было особенно важным, поскольку он считался лидером предвыборной гонки демократов до старта праймериз, но потерпел неудачу в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде.

В Южной Каролине Байден заручился поддержкой афроамериканцев, а также граждан старшего возраста.

Во вторник, 3 марта, в первичных выборах примут участие сразу 14 штатов.