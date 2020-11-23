Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатом на должность госсекретаря - им может стать 58-летний Тони Блинкен, занимавший пост заместителя госсекретаря при Бараке Обаме.

Об этом пишет издание Bloomberg.

До этого главным претендентом на этот пост считалась Сьюзан Райс.

Блинкен, который занимал пост заместителя госсекретаря в период с 2015 по 2017 год, также много лет работал на вице-президента в качестве советника. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал кандидата в президенты по вопросам внешней политики.

Блинкен окончил Гарвард и юридический факультет Колумбийского университета.

Вслед за администрацией Обамы Блинкен стал соучредителем WestExec Advisors, фирмы, занимающейся политической стратегией, вместе с высокопоставленным чиновником Пентагона времен Обамы Мишель Флурной.

Выбор Блинкена в качестве главного дипломата Америки свидетельствует о стремлении Байдена разместить опытных людей на ключевых постах в кабинете министров.

Ожидается, что Блинкен будет курировать усилия усилия США по воссоединению с международными соглашениями, такими как Парижское соглашение по климату и ядерная сделка с Ираном.

“Во-первых, мы должны выбраться из стратегического дефицита, в который нас поставил президент Трамп. Президент Трамп помог Китаю в достижении его собственных ключевых стратегических целей”, – сказал Блинкен в июльском интервью Bloomberg Television.

Ожидается, что избранный президент объявит о своих назначениях в ближайшие дни.

“Вы увидите первое из президентских назначений в кабинете министров во вторник на этой неделе”, – сказал Рон Клейн, глава администрации Байдена.

Bloomberg также сообщил, что Джейк Салливан, помощник Хиллари Клинтон на выборах президента в 2016 году, является лучшим выбором Байдена на пост советника по национальной безопасности. Салливан ранее был советником Байдена по национальной безопасности при администрации Обамы.

Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.