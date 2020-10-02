Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил его врач Кевин О’Коннор в распространенном штабом политика заявлении, информирует американский телеканал CNN.

Байден делал тест на коронавирус вместе со своей женой после того, как у президента США Дональда Трампа подтвердили COVID-19. На этой неделе между политиками состоялись первые дебаты в преддверии президентских выборов.

“Вице-президент Джо Байден и Джилл Байден прошли сегодня ПЦР-тестирование на COVID-19, и коронавирус не был обнаружен. Я сообщаю об этом как их лечащий врач”, – отмечается в заявлении.

Сам Байден в Twitter также сообщил, что у него не выявили коронавирус.

“Я рад сообщить, что мы с Джилл получили отрицательный результат на COVID-19. Спасибо всем за ваши сообщения о беспокойстве. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки”, – отметил политик.

Ранее сегодня Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления Дональду Трампу.

“Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи”, – написал Байден.

Согласно данным журналистов CNN, кандидат в вице-президенты США от “демократов” Камала Харрис вместе с супругом также сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.