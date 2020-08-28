Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

До этого Трамп не раз призывал Байдена участвовать в дебатах, но тот постоянно игнорировал его вызовы.

Теперь демократ согласен.

“Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (проверяющим факты, – ред.) на сцене во время дебатов с ним”, – сказал Байден.

Стремление Байдена дебатировать с Трампом не поддерживают в Демократической партии.

К примеру, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступала против проведения дебатов. Оно пояснила свою позицию тем, что Трамп там будет вести себя недостойно.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.