Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.
До этого Трамп не раз призывал Байдена участвовать в дебатах, но тот постоянно игнорировал его вызовы.
Теперь демократ согласен.
“Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (проверяющим факты, – ред.) на сцене во время дебатов с ним”, – сказал Байден.
Стремление Байдена дебатировать с Трампом не поддерживают в Демократической партии.
К примеру, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступала против проведения дебатов. Оно пояснила свою позицию тем, что Трамп там будет вести себя недостойно.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.