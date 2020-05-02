Об этом сообщает издание The Guardian.

О своем решении она объявила в субботу, 2 мая. В этот день поклонники творчества Роулинг отмечают годовщину битвы за Хогвартс.

Писательница хочет помочь бездомным и людям, пострадавшим от домашнего насилия во время эпидемии коронавируса.

Деньги будут направлены двум британским благотворительным организациям, которые занимаются проблемами таких людей.

“Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных… Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн”, – написала Роулинг на своей странице в Twitter.

Писательница подчеркнула, что бездомные и жертвы домашнего насилия оказались в особенно сложной ситуации в связи с эпидемией заболевания.