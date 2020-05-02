Об этом сообщает издание The Guardian.
О своем решении она объявила в субботу, 2 мая. В этот день поклонники творчества Роулинг отмечают годовщину битвы за Хогвартс.
Писательница хочет помочь бездомным и людям, пострадавшим от домашнего насилия во время эпидемии коронавируса.
Деньги будут направлены двум британским благотворительным организациям, которые занимаются проблемами таких людей.
“Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных… Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн”, – написала Роулинг на своей странице в Twitter.
Писательница подчеркнула, что бездомные и жертвы домашнего насилия оказались в особенно сложной ситуации в связи с эпидемией заболевания.
- Ранее британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал “Гарри Поттер дома” (Harry Potter At Home), чтобы помочь детям легче пережить карантин.