Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.

Рейтинг опубликовано на сайте агентства.

Уточняется, что в уходящем году она получила доход в $92 млн. В настоящее время значительная часть доходов автора “Гарри Поттера” поступает не от продажи книг, а за тематические парки, театральные постановки.

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Второе место в списке занял победитель 2018 года, Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга “Президент пропал”, которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Фото: TAYLOR JEWELL/INVISION/AP

Тройку лидеров заняла бывшая первая леди США Мишель Обама с доходом примерно в $36 млн. Ее мемуары “Becoming. Моя история” были проданы тиражом более 10 млн экземпляров в разных форматах и так же стали бестселлером 2018 года.

Фото: GETTY IMAGES

Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг “Дневник слабака”, занимает четвертое место с доходом $20 млн, продав 3,6 млн экземпляров.

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Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в прошлом году.

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Все показатели доходов приведены за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года. Суммы указаны до вычета налогов, а также без учета вознаграждений агентов, менеджеров и юристов.