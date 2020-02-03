Об этом сообщает Dailymail.
Джонни Депп заявил, что его жена врет в суде о том, что она является жертвой домашнего насилия, поэтому он решил опубликовать детали разговора, свидетельствующие об обратном.
По информации журналистов, запись сделана в 2015 году, когда Депп и Херд только поженились. На ней актеры пытались обсудить личные проблемы, что переросло в очередной конфликт. Депп заявил, что должен уходить из своего дома, когда его возлюбленная “становится маниакально злой”.
“Я не собираюсь драться с тобой. Ты, черт возьми, ударила меня прошлой ночью… Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом: я до смерти боюсь, что мы устроим где-то место преступления… Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем”, – говорил он.
Отмечается, что при этом Эмбер Херд признала вину.
“Я била тебя… Не знаю, что произошло. Но ты в порядке… Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит… Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума”, – говорила она.
При этом актриса не знала, что разговор записан.
“Эти записи, содержащие признание Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии”, – рассказал адвокат Джонни Деппа.
- Напомним, что известный американский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену актрису Эмбер Херд, обвинив ее в клевете.