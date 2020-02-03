“Я не собираюсь драться с тобой. Ты, черт возьми, ударила меня прошлой ночью… Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом: я до смерти боюсь, что мы устроим где-то место преступления… Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем”, – говорил он.

Отмечается, что при этом Эмбер Херд признала вину.

“Я била тебя… Не знаю, что произошло. Но ты в порядке… Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит… Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума”, – говорила она.

При этом актриса не знала, что разговор записан.

“Эти записи, содержащие признание Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии”, – рассказал адвокат Джонни Деппа.