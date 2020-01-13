Главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране, в котором призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении.

Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 12 января, на сайте правительства Германии.

В частности, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон отметили “дестабилизирующую роль Ирана в регионе” и, в то же время, призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.

“Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору”, – указано в заявлении.

Также подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине “выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года”.

В заявлении указано, кроме прочего, что недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения “Кудс”.

“Сегодня наше послание понятно: мы остаемся привержены сохранению Венской ядерной сделки, и мы призываем Иран отозвать любые меры, противоречащие соглашению, и вернуться к полному соблюдению Венской ядерной сделки, и мы призываем Иран воздерживаться от дальнейших актов насилия или распространения ядерного оружия, и мы по-прежнему готовы к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе”, – резюмировали лидеры Великобритании, Германии и Франции.