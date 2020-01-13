Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 12 января, на сайте правительства Германии.
В частности, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон отметили “дестабилизирующую роль Ирана в регионе” и, в то же время, призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.
“Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору”, – указано в заявлении.
Также подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине “выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года”.
В заявлении указано, кроме прочего, что недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения “Кудс”.
“Сегодня наше послание понятно: мы остаемся привержены сохранению Венской ядерной сделки, и мы призываем Иран отозвать любые меры, противоречащие соглашению, и вернуться к полному соблюдению Венской ядерной сделки, и мы призываем Иран воздерживаться от дальнейших актов насилия или распространения ядерного оружия, и мы по-прежнему готовы к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе”, – резюмировали лидеры Великобритании, Германии и Франции.
- 7 января заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государства готово вернуться к соблюдению всех пунктов ядерного соглашения 2015 года при условии снятия с государства международных санкций.
- В пятницу, 10 января, министры иностранных дел 28 государств проведут экстренное совещание из-за заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки 2015 года.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.