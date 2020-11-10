Лидеры Великобритании, Германии и Франции позвонили Джо Байдену, чтобы поздравить его с победой на выборах президента США. Поздравил и турецкий лидер.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, многие мировые лидеры и руководители международных альянсов поздравили Джо Байдена с победой в первые часы после того, как 7 ноября стало известно, что он опередил Дональда Трампа в Пенсильвании и получил необходимое для избрания число голосов выборщиков.

Однако вечером вторника некоторые лидеры решили поздравить Байдена лично. В частности, премьер-министр Великобритании сообщил, что у него был разговор с новоизбранным лидером.

“Я только что разговаривал с Байденом, чтобы поздравить его с избранием. Я с нетерпением жду укрепления партнерства между нашими странами и сотрудничества с ним над нашими совместными приоритетами — от борьбы с изменением климата до содействия демократии и лучшего отстраивания после пандемии”, — написал он .

Также Байден беседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Канцлер Ангела Меркель сегодня пообщалась с избранным президентом США Джо Байденом. Она поздравила его и новоизбранного вицепрезидента Камалу Харрис с победой на выборах. Канцлер выразила пожелание тесного и доверительного сотрудничества в будущем. Канцлер и избранный президент согласились, что трансатлантическое сотрудничество имеет большое значение с точки зрения множества глобальных вызовов”, — сообщил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

СМИ сообщают, что у Байдена уже состоялся разговор и с президентом Франции Эммануэлем Макрона, однако пресс-служба президента и сам французский лидер об этом пока не информировали. Еще 7 ноября Макрона поздравил Байдена в Twitter.

Также официальные поздравления поступили от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его обнародовали на сайте главы государства.

“Я надеюсь, результаты выборов будут полезными для доброжелательного и союзного народа Соединенных Штатов Америки. Как мы уже неоднократно обсуждали во время вашего вице-президентства, отношения Турции и США носят стратегический характер, имеют прочную основу. Сегодня проблемы, с которыми мы сталкиваемся на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений на основе общих интересов и ценностей. Я повторяю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении в будущем, и я верю, что крепкое сотрудничество и союз между нашими странами и в дальнейшем будет способствовать миру в мире, как это было до сих пор. Я поздравляю вас с успехом на выборах и выражаю искренние пожелания мира и процветания народу Соединенных Штатов”, – написал Эрдоган.