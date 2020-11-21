Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою позицию относительно передачи власти в Шотландии, отметив, что она может быть эффективной для увеличения рабочих мест, улучшения работы транспорта и борьбы с преступностью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Однако премьер отметил, что деволюция не должна использоваться как политический инструмент для попытки полностью отделить Шотландию от Великобритании.

Джонсон также заявил, что способ, которым Шотландская национальная партия занимается передачей власти, стал катастрофой. По его словам, действия политиков привели к “падению стандартов образования, низкому уровню доверия к бизнесу и низкому уровню удовлетворенности государственными услугами”.

“Главное в том, чтобы иметь политику, которая показывает, как передача полномочий может сработать в пользу Шотландии”, – сказал Джонсон.

Ранее премьер-министр попал под шквал критики сторонников независимости Шотландии и собственной партии за позицию касательно передачи полномочий из Лондона в Эдинбург. Спор наступил на фоне подготовки к парламентским выборам в Шотландии в следующем году, на которых, по данным социологов, победит правящая партия.

Премьер-министр Великобритании заявил, что стремится к “партнерству, общей стабильности и процветанию”. Также он отметил, что политическое внимание должно сосредоточиваться на борьбе с пандемией Covid-19, а не на разлуке.