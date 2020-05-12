Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на то, что их ученым удастся разработать вакцину от коронавируса, но гарантировать этого не может.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что “ученые Оксфорда работают над вакциной и вроде есть какие-то результаты, но это не точно”.

Джонсон отметил, что ученые 18 лет безуспешно пытаются создать вакцину от атипичной пневмонии, потому из этого следует сделать выводы.

Главный научный советник Великобритании Патрик Валланс поддержал Джонсона, заявив:

“Вы никогда не можете гарантировать вакцину – это очень сложно”.

Он добавил, что ученые уже имеют успехи и прогресс в создании вакцины. Некоторые образцы вакцин уже находятся в клиниках, но это все равно не гарантирует прогресс.