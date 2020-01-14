Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил первому министру Шотландии письмо с отказом в референдуме за независимость.

Об этом премьер написал на своей странице в Twitter.

По словам Джонсона, письмо было отправлено министру Николе Стерджен 14 января.

“Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 год годом роста и возможностей для всей Великобритании”, – пишет премьер.

Помимо того, Джонсон заявил, что референдум только продолжит политическую стагнацию Шотландии.