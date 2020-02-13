Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, учитывая, что страна вышла из Европейского союза (Brexit), планирует некоторые кадровые перестановки в правительстве.

Об этом сообщает Reuters.

О новых назначениях Джонсон сообщит уже сегодня, 13 февраля.

Он также презентует новое видение развития страны после Brexit, что поможет преодолеть разногласия между консерваторами.

По словам инсайдеров, близким к Джонсону, изменения не будут радикальными. Премьер-министр планирует, что обновленная кадровая перестановка заложит основы для правительства сейчас и на будущее.

“Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут развиваться дальше в ближайшие годы”, – сообщил источник.

Инсайдер отметил, что обновленная команда будет способна “излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране”.

Предполагается, что новыми членами правительства станут именно женщины, так как раньше Джонсон заявлял о том, что «нужно развивать новые таланты» среди них.

Ожидается повышение по службе Оливере Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министра международного развития.