Об этом сообщает Reuters.
О новых назначениях Джонсон сообщит уже сегодня, 13 февраля.
Он также презентует новое видение развития страны после Brexit, что поможет преодолеть разногласия между консерваторами.
По словам инсайдеров, близким к Джонсону, изменения не будут радикальными. Премьер-министр планирует, что обновленная кадровая перестановка заложит основы для правительства сейчас и на будущее.
“Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут развиваться дальше в ближайшие годы”, – сообщил источник.
Инсайдер отметил, что обновленная команда будет способна “излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране”.
Предполагается, что новыми членами правительства станут именно женщины, так как раньше Джонсон заявлял о том, что «нужно развивать новые таланты» среди них.
Ожидается повышение по службе Оливере Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министра международного развития.
- 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Спустя более трех лет после референдума Brexit состоялся.