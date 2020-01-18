Об этом сообщает ВВС.
В ходе заседания правительство обсудит планы по экономической и социальной части после Brexit.
Вечером того же дня глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к британцам.
“Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения, – ред.). Вечером премьер-министр выступит со специальным обращением к нации”, – говорится в документе.
Кроме этого, 31 января выйдет в обращение специальная монета в 50 пенсов.
В 23:00 по Гринвичу в Лондоне зазвонит Биг Бен, что будет свидетельствовать о Brexit. Для этого нужно собрать 500 тысяч фунтов стерлингов. На данный момент собрано 200 тысяч фунтов стерлингов.
Также стало известно, что внеочередное заседание правительство пройдет не на Даунинг-стрит, а в одном из городов севера Англии.
Именно этот регион показал резкий рост симпатий к правящей Консервативной партии во время последних парламентских выборов.
- Ранее премьер Великобритании пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал учредить новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции и охраной границ королевства.
- Ранее сообщалось, что Палата общин Великобритании 9 января закончит рассмотрение законопроекта о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).