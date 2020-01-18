Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести внеочередное правительственное заседание и обратиться к нации в день выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) 31 января.

Об этом сообщает ВВС.

В ходе заседания правительство обсудит планы по экономической и социальной части после Brexit.

Вечером того же дня глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к британцам.

“Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения, – ред.). Вечером премьер-министр выступит со специальным обращением к нации”, – говорится в документе.

Кроме этого, 31 января выйдет в обращение специальная монета в 50 пенсов.

В 23:00 по Гринвичу в Лондоне зазвонит Биг Бен, что будет свидетельствовать о Brexit. Для этого нужно собрать 500 тысяч фунтов стерлингов. На данный момент собрано 200 тысяч фунтов стерлингов.

Также стало известно, что внеочередное заседание правительство пройдет не на Даунинг-стрит, а в одном из городов севера Англии.

Именно этот регион показал резкий рост симпатий к правящей Консервативной партии во время последних парламентских выборов.