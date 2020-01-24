Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

“Сегодня я подписал Соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января в честь демократического мандата британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны”, — написал он.

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, подписывая документ Джонсон назвал это “фантастическим моментом” и выразил надежду, что этот шаг “положит конец слишком многим годам споров и разногласий”.

Подписание документа премьер-министром является одним из шагов в процедуре ратификации Brexit-соглашения. Далее Европейский парламент проведет голосование по соглашению. Голосование запланировано на 29 января.