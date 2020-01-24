Об этом Джонсон сообщил в Twitter.
“Сегодня я подписал Соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января в честь демократического мандата британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны”, — написал он.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, подписывая документ Джонсон назвал это “фантастическим моментом” и выразил надежду, что этот шаг “положит конец слишком многим годам споров и разногласий”.
Подписание документа премьер-министром является одним из шагов в процедуре ратификации Brexit-соглашения. Далее Европейский парламент проведет голосование по соглашению. Голосование запланировано на 29 января.
- 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).
- 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
- 24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).