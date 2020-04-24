Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
В сообщении сказано, что Джонсон уже поручил своим помощникам организовать ему на следующей неделе встречи с некоторыми министрами, чтобы те ввели его в курс дел.
По информации инсайдера издания, Джонсон постепенно возвращался к работе с 20 апреля.
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, посвященного теме коронавируса, отметил, что накануне разговаривал с Джонсоном.
“Я скажу вам, он был бодрым, он уже готов к работе”, – сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что его удивило самочувствие Джонсона, который, как и всегда, полон “потрясающей энергии и драйва”.
- 24 марта из-за пандемии COVID-19 в Великобритании ввели ужесточенный карантин — запрещено выходить из дома без острой необходимости и собираться больше, чем по двое. При это посещение парков разрешено.
- 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.
- После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.