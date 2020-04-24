Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выздоровел от коронавируса и планирует вернуться к выполнению своих обязанностей в понедельник, 27 апреля.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В сообщении сказано, что Джонсон уже поручил своим помощникам организовать ему на следующей неделе встречи с некоторыми министрами, чтобы те ввели его в курс дел.

По информации инсайдера издания, Джонсон постепенно возвращался к работе с 20 апреля.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, посвященного теме коронавируса, отметил, что накануне разговаривал с Джонсоном.

“Я скажу вам, он был бодрым, он уже готов к работе”, – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что его удивило самочувствие Джонсона, который, как и всегда, полон “потрясающей энергии и драйва”.