Об этом он заявил в ходе брифинга на Даунинг-стрит.

“Сегодня я впервые могу подтвердить, что мы прошли пик этой болезни и движемся вниз по кривой”, – сказал Джонсон.

Премьер заявил, что за время эпидемии национальная система охраны здоровья не переживала кризисных моментов, так как ни одному пациенту не было отказано помощи или интенсивной терапии.

“Мы избежали неконтролируемой и катастрофической эпидемии, где возможный пессимистический сценарий предусматривал 500 тысяч смертей”, – заявил он.

При этом, Джонсон напомнил, что существует вероятность повторного всплеска эпидемии, если не соблюдать правила социального дистанцирования и рекомендованные гигиенические нормы.

“Мы словно прошли по огромному альпийскому туннелю, теперь мы можем видеть впереди солнечный свет и пастбище. Но жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не налетели с размаху на вторую, еще большую гору”, – отметил Джонсон.

На данный момент британское правительство готовится смягчить правила карантина. Обязательным останется масочный режим.

Стоит отметить, что это первый брифинг, на котором участвовал Джонсон с 25 марта. Именно в это время стало известно о том, что он также заразился коронавирусом.

В ответ на заявление Джонсона министерство охраны здоровья Соединенного Королевства сообщило 50-процентном росте числа новых случаев заражения. 30 апреля этот показатель составил 6032 (за предыдущие сутки – 4076). Всего в стране инфицировано 171 253 человека (четвертое место в мире).

As of 9am 30 April, there have been 901,905 tests, with 81,611 tests on 29 April.

687,369 people have been tested of which 171,253 tested positive.

As of 5pm on 29 April, of those tested positive for coronavirus across all settings, 26,771 have sadly died. pic.twitter.com/thSbLqfexF

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 30, 2020