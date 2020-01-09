Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Джонсон заявил, что сегодня существует “свод информации” о том, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был сбит иранской ракетой.

“В настоящее время существует масса сведений о том, что самолет был сбит иранской ракетой “Земля-воздух”. Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование”, – сказал он.

Премьер Британии отметил, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь “жизненно важно, чтобы была осуществлена немедленная и уважительная репатриация тех, кто погиб, чтобы их семьи могли скорбеть должным образом”.

“Великобритания продолжает призывать все стороны в срочном порядке ослабить напряженность в регионе”, – резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.