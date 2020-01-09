Об этом сообщает телеканал CNN.
Джонсон заявил, что сегодня существует “свод информации” о том, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был сбит иранской ракетой.
“В настоящее время существует масса сведений о том, что самолет был сбит иранской ракетой “Земля-воздух”. Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование”, – сказал он.
Премьер Британии отметил, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь “жизненно важно, чтобы была осуществлена немедленная и уважительная репатриация тех, кто погиб, чтобы их семьи могли скорбеть должным образом”.
“Великобритания продолжает призывать все стороны в срочном порядке ослабить напряженность в регионе”, – резюмировал Джонсон.
Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.
Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал основные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них — поражение самолета зенитной российской ракетой.