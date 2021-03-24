Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стремительной кампании по вакцинации, в рамках которой вакцины от коронавируса получили 28 млн британцев, способствовали "жадность" и "капитализм".

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Джонсон сделал такое заявление во время закрытой видеоконференции по Zoom с членами Консервативной партии.

“Причина, по которой у нас есть успех с вакцинами – это капитализм и жадность, друзья”, — сказал Джонсон.

После этого премьер сразу же попытался оправдаться за сказанное и призвал участников конференции забыть его слова.

На Даунинг стрит прокомментировали высказывание Джонсона. В правительстве сказали, что премьер-министр не имел в виду проблемы между Британией и Евросоюзом по поводу поставки вакцин от COVID-19. Он имел в виду, что фармакологические компании сумели наладить быстрое производство, стремясь поскорее получить прибыль. Это якобы и есть капитализм.

Член Палаты общин Притира Пател заявила, что на самом деле Джонсон имел в виду эффективность и скорость работы фармацевтических компаний, которые разработали и наладили производство вакцины.

Депутат от Лейбористской партии Барри Ширман назвал это “отвратительным комментарием”, а его коллега Анджела Игл отметила: “Альтруизм, а не жадность, помогут нам пройти через это”.

Примечательно, что никто из присутствующих на конференции не критиковал Джонсона. Политики отметили, что премьер пошутил и пытаются пояснить контекст сказанного.

20 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон получил свою первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. Как сообщает Reuters, 56-летний Джонсон получил вакцину в той же больнице, где почти год назад его поместили в отделение интенсивной терапии после того, как он заразился COVID-19 и серьезно заболел.

Позже он признавался, что был настолько болен, что были составлены планы, как объявить о его смерти.

В пятницу Великобритания побила свой рекорд по количеству прививок от коронавируса, сделанных за один день, и на данный момент почти половина всех взрослых получили одну дозу.