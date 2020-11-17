Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус. Но глава правительства Великобритании останется на самоизоляции.

Об этом заявил пресс-секретарь Джонсона, сообщает The Guardian.

Чиновник проходил не обычный ПЦР-тест, после которого ставят диагноз, а один из быстрых тестов на COVID-19. Офис премьер-министра был в списке учреждений, в которых тестировали новую систему обнаружения вируса в организме человека, которую также проверяют в школах, университетах и ​​различных рабочих заведениях.

“На сегодня мы применяем такие тесты в широком диапазоне. Мы используем их в университетах, школах, в Ливерпуле”, – сказал пресс-секретарь премьер-министра.

Однако, Джонсон до сих пор находится на самоизоляции, несмотря на отрицательный результат на COVID-19.

15 ноября Джонсон пошел на самоизоляцию после общения с министром Ли Андерсон, в которой обнаружили коронавирус.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.