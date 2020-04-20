Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее газета Sunday Times сообщила, что Джонсон пропустил пять совещаний по вопросу эпидемиологической ситуации в Великобритании. Газета утверждает, что предупреждения об угрозе для страны, которые появились еще в январе и затем неоднократно повторялись в феврале, не были услышаны Джонсоном, погруженным в вопросы Brexit. Sunday Times настаивает, что потерянное время могло стоить тысяч жизней британских граждан.
“Заявление о том, что премьер-министр пропустил встречи, которые имели жизненно важное значение для нашей реакции на коронавирус, я думаю, является смехотворным”, – заявил Гоув телеканалу Sky News.
“Правда в том, что были разные встречи на правительственном уровне. На некоторых председательствовал министр здравоохранения, на некоторых – другие министры. Но премьер принимал самые главные решения. Никто не может сказать, что премьер-министр не вкладывал душу в борьбу с этим вирусом”, – подчеркнул Гоув.
В комментарии телеканалу ВВС Гоув заявил, что Джонсон действительно не посетил пять совещаний, но это не является чем-то из ряда вон выходящим, поскольку обычно на них председательствует один из министров.
Министр образования Гэвин Уильямсон также встал на защиту Джонсона. В комментарии CNN он заявил, что Джонсон делает все, чтобы всем службам хватало ресурсов для борьбы с эпидемией.
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