Об этом сообщает издание USA Today.
“Он заработал голоса более 70 млн американцев – чрезвычайное политическое достижение”, – сказал Буш.
По его словам, Трамп имеет право обжаловать результаты подсчета голосов, хотя нет доказательств нарушений на выборах.
“У президента Трампа есть право требовать перерасчета и бросать вызов в суде. Все нерешенные вопросы будут должным образом урегулированы. Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально справедливыми, их честный характер будет подтвержден, а их результат ясен”, – заявил Буш.
Ранее Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.
В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.
Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- Мэр Киева Виталий Кличко поздравил избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена с победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной.