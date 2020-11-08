Бывший президент США Джордж Буш-младший также поздравил действующего президента Дональда Трампа и его сторонников "с ярой борьбой в ходе кампании".

Об этом сообщает издание USA Today.

“Он заработал голоса более 70 млн американцев – чрезвычайное политическое достижение”, – сказал Буш.

По его словам, Трамп имеет право обжаловать результаты подсчета голосов, хотя нет доказательств нарушений на выборах.

“У президента Трампа есть право требовать перерасчета и бросать вызов в суде. Все нерешенные вопросы будут должным образом урегулированы. Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально справедливыми, их честный характер будет подтвержден, а их результат ясен”, – заявил Буш.

Ранее Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.