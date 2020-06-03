Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Буш сделал свое заявление на следующий день после того, как правоохранители силой разогнали мирных демонстрантов возле Белого дома.
“Есть лучший путь – путь эмпатии, совместных обязательств, рискованных поступков и мира, основанного на справедливости. Я уверен, что вместе американцы выберут лучший путь”, – говорится в заявлении Буша.
Говоря о смерти чернокожего Джорджа Флойда, который умер после того, как ему на шею коленом давил белый офицер полиции Миннеаполиса, Буш призвал белых американцев искать способы поддержать, выслушать и понять чернокожих американцев, которые все еще сталкиваются с “тревожным фанатизмом и эксплуатацией”.
Бывший президент констатировал наличие “системного расизма” в американском обществе и указал на то, что справиться с ним можно только “услышав голоса страдающих и оплакивающих жертвы”.
“Единственный способ увидеть себя в истинном свете – это услышать голоса многих, кому причиняется боль и кто скорбит. Те, кто намеревается заставить замолчать эти голоса, не понимают значения Америки – или того, как она становится лучше”, – сказал Буш.
“Мы сможем увидеть реальные потребности Америки, только тогда, когда посмотрим на нее глазами тех, кому угрожают, кого угнетают и лишают гражданских прав”, – добавил он.
Будучи президентом, Буш также столкнулся с протестом и негативной реакцией, сначала против его решения начать войну с Ираком, а затем из-за его усилий по борьбе с последствиями урагана Катрина, который опустошил афроамериканские общины.
Стоит отметить, что Трампа из-за массовых протестов раскритиковал и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майк Маллен
Маллен написал, что ему “стало плохо”, когда он увидел, как бойцы национальной гвардии и другие сотрудники службы безопасности силой убирают протестующих с площади возле Белого дома, чтобы облегчить Трампу прогулку в соседнюю церковь.
“Какими бы ни были цели Трампа во время его визита, он обнажил свое презрение к правам мирного протеста в этой стране, оказал поддержку лидерам других стран, которые тешаться нашему внутреннему противостоянию”, – сказал Маллен.
Маллен, как и Буш, подчеркнул, что люди должны понимать, что корнем этих протестов является постоянный расизм, с которым сталкиваются афроамериканцы.
- Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули к протестующим. Ранения получили и журналисты, освещавшие инцидент.
- Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.