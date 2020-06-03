Бывший президент Джордж Буш обратился к протестующим, заявив, что высоко ценит борьбу американцев против расовой несправедливости и критикует тех, кто пытается их заставить замолчать.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Буш сделал свое заявление на следующий день после того, как правоохранители силой разогнали мирных демонстрантов возле Белого дома.

“Есть лучший путь – путь эмпатии, совместных обязательств, рискованных поступков и мира, основанного на справедливости. Я уверен, что вместе американцы выберут лучший путь”, – говорится в заявлении Буша.

Говоря о смерти чернокожего Джорджа Флойда, который умер после того, как ему на шею коленом давил белый офицер полиции Миннеаполиса, Буш призвал белых американцев искать способы поддержать, выслушать и понять чернокожих американцев, которые все еще сталкиваются с “тревожным фанатизмом и эксплуатацией”.

Бывший президент констатировал наличие “системного расизма” в американском обществе и указал на то, что справиться с ним можно только “услышав голоса страдающих и оплакивающих жертвы”.

“Единственный способ увидеть себя в истинном свете – это услышать голоса многих, кому причиняется боль и кто скорбит. Те, кто намеревается заставить замолчать эти голоса, не понимают значения Америки – или того, как она становится лучше”, – сказал Буш.

“Мы сможем увидеть реальные потребности Америки, только тогда, когда посмотрим на нее глазами тех, кому угрожают, кого угнетают и лишают гражданских прав”, – добавил он.

Будучи президентом, Буш также столкнулся с протестом и негативной реакцией, сначала против его решения начать войну с Ираком, а затем из-за его усилий по борьбе с последствиями урагана Катрина, который опустошил афроамериканские общины.

Стоит отметить, что Трампа из-за массовых протестов раскритиковал и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майк Маллен

Маллен написал, что ему “стало плохо”, когда он увидел, как бойцы национальной гвардии и другие сотрудники службы безопасности силой убирают протестующих с площади возле Белого дома, чтобы облегчить Трампу прогулку в соседнюю церковь.

“Какими бы ни были цели Трампа во время его визита, он обнажил свое презрение к правам мирного протеста в этой стране, оказал поддержку лидерам других стран, которые тешаться нашему внутреннему противостоянию”, – сказал Маллен.

Маллен, как и Буш, подчеркнул, что люди должны понимать, что корнем этих протестов является постоянный расизм, с которым сталкиваются афроамериканцы.