Американський актор та режисер Джордж Клуні з'явився в образі найвідданішого шанувальника ще одного відомого голлівудського актора – Бреда Пітта.

Про це, зокрема, розповідають американські видання People та Entertainment Tonight.

Кумедний відеоролик, у якому знявся Клуні, випустила фандрейзингова компанія Omaze, яка співпрацює з благодійними організаціями в різних заходах зі збору коштів.

Цього разу компанія влаштувала незвичайний розіграш, головним призом в якому є можливість провести вечір у компанії Джорджа Клуні та його дружини Амаль у їхньому домі на озері Комо в Італії. Переможець проведе час із голлівудською зіркою, ніби це його добрий друг.

Зібрані під час цього розіграшу кошти будуть спрямовані організації Clooney Foundation for Justice (CFJ). Вона була заснована Джорджем та Амаль Клуні й займається питаннями порушення прав людини та правосуддя.

За сюжетом опублікованого Omaze відео Джордж Клуні під час пандемії коронавірусу поселився вдома у темношкірого чоловіка на ім’я Байрон. Останній з часом дізнався, що це не так круто, як може здаватися.

“Байрон” у відео розповідає, що Клуні заїхав до нього додому, аби забрати дещо, що актор придбав у нього через сайт електронних оголошень Craigslist. Однак кінозірка так і не залишив будинок, оскільки в цей момент “вийшов наказ не виходити з дому”.

Незабаром “Байрон” почав помічати дивацтва Клуні, зокрема його одержимість другом і колегою-актором Бредом Піттом.

У ролику показано, що всі стіни кімнати, в якій “поселився” Клуні, завішані портретами й постерами із Піттом.

“Ти можеш повірити, що Амаль (дружина Клуні, – ред.) хотіла, щоб я викинув все це? В жодному разі не можу викинути це, чувак. Спасибі, що надав мені місце. Мені і Бреду”, – заявив Клуні у відео, звертаючись до “Байрона” та обіймаючи подушку з обличчям Бреда Пітта.

У ролику показані й інші “дивацтва” актора: наприклад, він міг надовго зайняти ванну кімнату, змушувати знову й знову переглядати фільми із Піттом, а також тинятися за спиною “Байрона”, поки той проходив співбесіду в Zoom.

У листопаді минулого року американський актор Джордж Клуні став “Людиною року” за версією журналу GQ і розповів, чому останнім часом віддає перевагу режисурі та менше знімається в кіно.