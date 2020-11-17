Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Soros Fund, которым управляет инвестор-миллиардер Джордж Сорос, и компания Third Point сообщили, что они владеют акциями Palantir.
Soros Fund Management приобрел 18,5 миллиона акций Palantir, тогда как Third Point занял более скромную позицию — 2,4 миллиона акций.
Инвестиция Сороса стоила около 175,3 миллиона долларов. Это около 9,50 долларов за акцию. Но сейчас акции Palantir торгуются на уровне почти 16 долларов, поэтому доля Сороса оценивается в около 294 миллионов долларов. Стоимость самой компании Palantir оценивает в 30 млрд долларов.
Что известно о Palantir?
Palantir — американская компания-разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основанная в 2003 году группой инвесторов-выходцев из PayPal.
Услугами компании пользуются многие правительства стран мира и сейчас она привлечена к отслеживанию данных о распространении коронавируса и потенциального распределения вакцин. Также ее платформы использовались для мониторинга террористической деятельности, анализа данных о погодных условиях, закупок потребителей и тому подобное.
Основателем Palantir был Питер Тиль, венчурный капиталист, известный тем, что был членом “мафии PayPal”, которая помогла запустить этот гигант платежей.
У Тиля консервативные политические предпочтения, он поддерживал президента Дональда Трампа в 2016 году. Сейчас он является членом совета директоров Facebook.
Это делает его определенным исключением, поскольку в Кремниевой долине преобладают демократы. Одновременно это делает решение Сороса, известного своей поддержкой либеральных целей, вложить деньги в компанию Тиля интереснее.
До недавнего времени о финансах Palantir было известно мало, что является обычным для многих “единорогов” — частных стартапов, стоимость которых достигает миллиардов. Однако недавно Palantir обнародовала первый отчет о доходах, в котором показаны результаты за третий квартал этого года.
В отчете компания отметила, что продажи выросли на 52% до 289,2 млн долларов, и объявила, что получила новые контракты с армией США и Национальным институтом здравоохранения.
Также указано, что за квартал компания потеряла 853,3 млн долларов. Большая часть этих трат связана с дебютом на Уолл-стрит. Чистая прибыль за квартал составила 73,1 млн долларов.
- В январе американский трейдер, финансист и инвестор Джордж Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме. В своей речи он критиковал Трампа и анализировал ситуацию в мире.