Soros Fund, управляемый инвестором-миллиардером Джорджем Соросом, и компания Third Point приобрели акции Palantir, крупной компании, которая занимается анализом данных и сотрудничает с правительствами.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Soros Fund, которым управляет инвестор-миллиардер Джордж Сорос, и компания Third Point сообщили, что они владеют акциями Palantir.

Soros Fund Management приобрел 18,5 миллиона акций Palantir, тогда как Third Point занял более скромную позицию — 2,4 миллиона акций.

Инвестиция Сороса стоила около 175,3 миллиона долларов. Это около 9,50 долларов за акцию. Но сейчас акции Palantir торгуются на уровне почти 16 долларов, поэтому доля Сороса оценивается в около 294 миллионов долларов. Стоимость самой компании Palantir оценивает в 30 млрд долларов.

Что известно о Palantir?

Palantir — американская компания-разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основанная в 2003 году группой инвесторов-выходцев из PayPal.

Услугами компании пользуются многие правительства стран мира и сейчас она привлечена к отслеживанию данных о распространении коронавируса и потенциального распределения вакцин. Также ее платформы использовались для мониторинга террористической деятельности, анализа данных о погодных условиях, закупок потребителей и тому подобное.

Основателем Palantir был Питер Тиль, венчурный капиталист, известный тем, что был членом “мафии PayPal”, которая помогла запустить этот гигант платежей.

У Тиля консервативные политические предпочтения, он поддерживал президента Дональда Трампа в 2016 году. Сейчас он является членом совета директоров Facebook.

Это делает его определенным исключением, поскольку в Кремниевой долине преобладают демократы. Одновременно это делает решение Сороса, известного своей поддержкой либеральных целей, вложить деньги в компанию Тиля интереснее.

До недавнего времени о финансах Palantir было известно мало, что является обычным для многих “единорогов” — частных стартапов, стоимость которых достигает миллиардов. Однако недавно Palantir обнародовала первый отчет о доходах, в котором показаны результаты за третий квартал этого года.

В отчете компания отметила, что продажи выросли на 52% до 289,2 млн долларов, и объявила, что получила новые контракты с армией США и Национальным институтом здравоохранения.

Также указано, что за квартал компания потеряла 853,3 млн долларов. Большая часть этих трат связана с дебютом на Уолл-стрит. Чистая прибыль за квартал составила 73,1 млн долларов.