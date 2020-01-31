Об этом Джулиани написал на своей странице в Twitter.

“В обед вы сможете увидеть и услышать мое эксклюзивное интервью, сделанное в Украине, с Виктором Шокиным – прокурором, которого почти убили”, – пишет он.

Напомним, что ранее Руди Джулиани Руди Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.