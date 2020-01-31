Об этом Джулиани написал на своей странице в Twitter.
“В обед вы сможете увидеть и услышать мое эксклюзивное интервью, сделанное в Украине, с Виктором Шокиным – прокурором, которого почти убили”, – пишет он.
Напомним, что ранее Руди Джулиани Руди Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
- Ранее сообщалось, что личный адвокат Президента США Руди Джулиани посетил Европу, чтобы встретиться с бывшими генпрокурорами Украины, занимавшими “делом Байдена”.
- Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом американского президента Дональда Трампа, для записи документального фильма.
- Джулиани признал, что прилагал усилия к отстранению посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она мешала ему получить компромат на Джо Байдена от украинского генпрокурора Юрия Луценко.