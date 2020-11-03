Об этом сообщается на сайте RT.

В частности, Джулиани заявил, что Демократическая партия может убрать Байдена из администрации президента когда захочет и что тот якобы страдает деменцией.

Также он пожаловался на цензуру в СМИ. По словам Джулиани, сейчас американская пресса работает только на пользу демократов, не говоря ни одного хорошего слова о Трампе.

“В первый раз за всю американскую историю у нас происходит массовая цензура в пользу Демократической партии США. СМИ у нас практически стали для Демократической партии тем, чем газета “Правда” была для социалистической партии в Советском Союзе. Я имею в виду, что они стали органом Демократической партии. Они не печатают ничего хорошего про Трампа. Они не печатают ничего плохого про демократов. Даже если речь идёт об угрозе детям, о детской порнографии, шпионаже”, — заявил он.

Кроме того, Джулиани обвинил соцсети Facebook и Twitter в предвзятости и заявил, что они специально ограничивают распространение отчетов о переписке сына Байдена Хантера.