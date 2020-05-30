Такое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

“Насилие и беспредел доминируют в городах с (прогрессивными) мэрами-демократами. Полиция и Национальная гвардия отступают, а беззаконные толпы воруют, разрушают и терроризируют”, – отметил он.

Джулиани добавил, что мэры городов и губернаторы штатов, где проходят протесты, “появляются лишь утром” на непродолжительное время, чтобы прокомментировать ситуацию.

Схожее заявление он сделал в комментарии американскому телеканалу Fox News. По мнению адвоката Трампа, именно политика “прогрессивных демократов” привела к насилию.

“Прогрессивные демократы неспособны обеспечить безопасность своего народа, потому что они ведут патетически-опасную, опасную для преступников политику. И теперь мы видим результаты не только там (в Миннеаполисе, где от рук полицейских погиб Флойд, – ред.), но и в других городах, которые начинают гореть”, – заявил Джулиани.

“Все они (города, – ред.) управляются так называемыми прогрессивными, идиотами-демократами, которые выпускают преступников из тюрьмы, которые освобождают под залог убийц и поощряют именно такие вещи”, – добавил он.

Джулиани также выразил мнение, что мэр-“демократ” Миннеаполиса Джейкоб Фрей и губернатор-“демократ” Миннесоты Тим Уолз должны уйти в отставку после того, как в городе протестующие подожгли полицейский участок.

“Мэр должен уйти в отставку… Ему на замену должен прийти кто-то, кто может защитить людей. Губернатор должен уйти в отставку, потому что у него было четыре дня, чтобы защитить людей”, – считает Джулиани.