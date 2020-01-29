Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом Джулиани называет бывшего генпрокурора Виктора Шокина свидетелем по делу о коррупции с участием экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего Президента Украины Петра Порошенко.

“Сегодня подкаст Common Sence опубликует сенсационное медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена – Порошенко Виктора Шокина. Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили”, – пишет он.