Об этом он написал на своей странице в Twitter.
При этом Джулиани называет бывшего генпрокурора Виктора Шокина свидетелем по делу о коррупции с участием экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего Президента Украины Петра Порошенко.
“Сегодня подкаст Common Sence опубликует сенсационное медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена – Порошенко Виктора Шокина. Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили”, – пишет он.
- Ранее сообщалось, что личный адвокат Президента США Руди Джулиани посетил Европу, чтобы встретиться с бывшими генпрокурорами Украины, занимавшими “делом Байдена”.
- Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом американского президента Дональда Трампа, для записи документального фильма.
- Джулиани признал, что прилагал усилия к отстранению посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она мешала ему получить компромат на Джо Байдена от украинского генпрокурора Юрия Луценко.