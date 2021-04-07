Об этом сообщает американское издание The Hill.

По словам адвоката Джулиани, иск компании Dominion Voting Systems следует отклонить, поскольку там не смогли обосновать требование о возмещении денежного ущерба. Сам Джулиани отрицал клевету на Dominion и заявил о решительности предоставить доводы в свою защиту, если дело не закроют.

“Джулиани отрицает, что он клеветал на истцов или что он участвовал в каких-либо противоправных или злонамеренных действиях по отношению к истцам. Если по этому делу будет вынесено юридическое или фактическое решение по существу, Джулиани даст решительный и полный ответ”, – сказано в документе.

Джулиани сказал, что иск Dominion – это попытка запугать его и отобрать у него право на свободу слова.

В иске Dominion сказано, что Джулиани распространял ложную информацию, которая заставила миллионы людей поверить в то, что их голоса были “украдены” компанией.

Компания Dominion – крупный производитель автоматических урн для голосования. Во время выборов 2020 года ее аппаратура использовалась более чем в двух десятках штатов.

Кроме Джулиани, компания Dominion подала аналогичные иски против еще одного адвоката Трампа Сидни Пауэлла и бизнесмена Майка Линделла.

В компании пояснили, что Джулиани прямо не клеветал против Dominion, но говорил о том, что у “избирателей украли голоса”, имея в виду их компанию.