Колишній мер Нью-Йорка та адвокат Дональда Трампа – Руді Джуліані ушанований антипремією в царині кінематографа "Золота малина" (Razzie Awards).

Про це, зокрема, повідомляють агентство Reuters та видання The Hollywood Reporter.

Джуліані присудили антинагороду через його появу в продовженні фільму “Борат” британського коміка і режисера Саші Барона Коена. Політик та адвокат знявся в стрічці, сам не знаючи того.

Як відомо, “Борат-2” – це продовження пранк-історії про казахського журналіста, який вирушив до США і зіткнувся з сучасними американськими реаліями. Численні сцени у фільмі були зняті прихованою камерою, чимало людей стали героями картини, не підозрюючи про це.

Це ж сталося і з адвокатом Трампа.

У зазначеній скандальній сцені Джуліані давав інтерв’ю “дочці” Бората (персонажа Саші Барона Коена) Тутар (Марія Бакалова), яка видала себе за журналістку.

Акторка взяла інтерв’ю, а потім покликала Джуліані до спальні, щоб “продовжити розмову”. Приховані камери зафіксували те, як він лягає на ліжко і, здається, засовує руки в штани.

Рівно цієї миті до кімнати увірвався Саша Барон Коен у гримі Бората.

Сам Джуліані відкидав звинувачення і стверджував, що заправляв сорочку.

Джуліані отримав антипремію “Золота малина” одразу в двох номінаціях, обидві за появу в “Бораті”: як найгірший актор другого плану, а також за “Найгірший акторський дует”. Як зазначається на сайті антипремії, під “найгіршим дуетом” мається на увазі: “Руді Джуліані та застібка на його штанах”.

Стосовно решти номінацій, то режисерський дебют австралійської співачки Sia (Сіа Кейт Ізабель Ферлер) – фільм “Музика” – отримав одразу кілька “Золотих малин”.

Так, Кейт Хадсон, котра виконала в стрічці головну роль, названа найгіршою акторкою, її партнерка по картині Медді Зіглер – найгіршою акторкою другого плану, а сама Sia – найгіршим режисером.

У фільмі розповідається історія дівчини з аутизмом. За сюжетом дівчина, котра нещодавно зав’язала з наркотиками (Хадсон), стає опікуном своєї молодшої зведеної сестри з аутизмом (Зіглер), інформує агентство ВВС.

Стрічку критикували через те, що на роль дівчини з аутизмом була обрана акторка (Медді Зіглер), котра не страждає розладом аутичного спектру.

“Золота малина” за найгірший фільм дісталася стрічці “Абсолютний доказ”, в якій стверджується, що на президентських виборах 2020 року нібито були фальсифікації.

Особливий приз дістався 2020 року який визнано “найгіршим календарним роком всіх часів”.

Список призерів “Золотої малини” – 2021:

• найгірший фільм – “Абсолютний доказ”;

• найгірший актор – американський бізнесмен Майк Лінделл (“Абсолютний доказ”);

• найгірша актриса – Кейт Хадсон (“Музика”);

• найгірша актриса другого плану – Медді Зіглер (“Музика”);

• найгірший актор другого плану – Руді Джуліані (“Борат-2”);

• найгірший акторський дует – Руді Джуліані та застібка-блискавка на його штанах (“Борат-2”);

• найгірший режисер – Sia (“Музика”);

• найгірший римейк, плагіат, або сиквел – “Дуліттл”;

• найгірший сценарій – польський еротичний фільм “365 днів”;

• особливий приз – 2020 рік як найгірший календарний рік всіх часів.

ДОВІДКА. “Золота малина” – антипремія, яку придумав у 1981 році американець Джон Вілсон. Антинагороду вручають за найгірші акторські ролі, сценарії, режисуру, музику і “фільм року”. Зазвичай номінантів “Золотої малини” оголошують за день до того, як називають імена лауреатів премії “Оскар”.

Номінантів та переможців визначають голосуванням членів Фонду “Золота малина” (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF). Призом сатиричної кінопремії є пластикова ягода малини, вкрита золотою фарбою з пульверизатора.