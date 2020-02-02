Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Эта встреча состоялась 2 августа, когда Джулиани был в Киеве.
Главной темой встречи была возможность встречи двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США. Между тем, Джулиани передал через Ермака просьбу – сохранить работу для Кличко.
В газете отметили, что если бы у Зеленского все же уволили Кличко, то это было бы одним из выполненных обещаний новоизбранного президента. При этом, на место Кличко назначили бы лояльного к президенту человека.
“Слуга народа” Александр Ткаченко назвал “поразительным совпадением” встречу Джулиани с Кличко и события, которые после этого происходили.
В комментарии газете Джулиани подтвердил, что действительно говорил о ситуации Кличко на встрече с Ермаком.
“Я сказал, что он (Кличко), похоже, один из хороших парней. И я говорил, как его друг, а не как представитель правительства или чего-то еще”, – пояснил Джулиани.
Ермак со своей стороны также подтвердил, что такой диалог действительно был.
“Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре Виталие Кличко. Он сказал, чтобы я не воспринимал его вопрос, как попытку повлиять на меня”, – вспомнил Ермак.
Он ответил Джулиани, что давно знает Кличко и тот пользуется поддержкой киевлян.
“Это был конец нашего разговора о Кличко. Я отвергаю любые предположения о том, что Джулиани каким-либо образом пытался повлиять на мое мнение или заставить меня принять какое-то решение по Кличко”, – сказал Ермак.
The New York Times отмечает, что, несмотря на сложный и непрозрачный характер украинской политики, не понятно, было ли вмешательство Джулиани определяющим фактором, который позволил Кличко сохранить должность, но понятно, что он пытался на это повлиять.
В газете отметили, что Кличко якобы говорил соратникам, что “американские союзники” помогут ему сохранить должность.
Сам Кличко заявил, что “это смешно” и он “никого не просил о помощи”. Он также заявил, что никогда не имел деловых отношений с Джулиани.
- В августе мэр Киева Виталий Кличко в Нью-Йорке встретился со своим коллегой – бывшим мэром Руди Джулиани. Они обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также затронули тему развития местного самоуправления. Кличко также заявил, что договорился следующий раз встретиться с Джулиани в Киеве.
- Джулиани отметил хорошую работу Виталия Кличко на должности мэра Киева.