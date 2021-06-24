77-річного Руді Джуліані, ексмера Нью-Йорка та адвоката 45-го американського президента, відсторонили від юридичної практики в штаті через поширення ним фейків про нібито перемогу Трампа на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд, повідомляє CNBC.

Суддя заявив, що поведінка Джуліані загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового відсторонення від юридичної практики.

Як відомо, Джуліані неодноразово заявляв про те, що зможе подати нові докази фальсифікацій на користь Байдена під час президентських виборів 2020 року. Такі заяви Джуліані в суді визнали “неправдивими” та такими, що “вводять в оману”.

У судовому рішенні на 33 сторінки зазначено всі випадки, коли Джуліані міг поширювати фейки про перемогу Трампа. Зокрема, це факти стосовно голосування в Джорджії, Пенсильванії та Аризоні. Рішення було видане Апеляційним відділом Першого судового департаменту Верховного суду штату Нью-Йорк.

Рішення було оголошено за день до 52-ї річниці роботи Джуліані ліцензованим юристом.

“Ми дійшли висновку, що є точні докази того, що відповідач передав неправдиві заяви судам, законодавцям та соціуму, бувши адвокатом експрезидента Дональда Трампа та компаній Трампа… Така поведінка відповідача безсумнівно загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового зупинення юридичної практики в очікуванні подальшого розслідування Комітетом з розгляду скарг адвокатів”, – сказано в рішенні.