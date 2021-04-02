Джил Байден притворилась стюардессой, чтобы разыграть журналистов

В четверг, 1 апреля, супруга президента США Джо Байдена Джил разыграла членов пресс-пула, притворившись стюардессой во время полета из Калифорнии в Вашингтон.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

В частности, первая леди США во время подачи пищи в самолете вышла к пассажирам в черном парике с бейджиком “Жасмин” и начала раздавать мороженое.

Отмечается, что никто из представителей СМИ не узнал первую леди в образе стюардессы. Более того, Джил Байден смогла обвести вокруг пальца и собственных помощников.

Когда мороженое получили все желающие, Джил обернулась к журналистам, сняла парик и воскликнула: “С первым апреля!”.

Напомним, что первая леди США Джил Байден стала героиней комиксов серии Female Force (“Женская сила”). Это комплект из комикса и раскраски, который выйдет в апреле. В комиксе будет рассказана история Джил, которая работала учителем. Позже она встретилась с Джо, ее будущим супругом, который несколько раз делал предложение руки и сердца блондинке.