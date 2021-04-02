Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2021 в 20:02

Всего:

1711630 (+19893)

Болеют:

344581 (+19893)

Выздоровели:

1333370 (+10287)

Умерло:

33679 (+433)

21:03 Джил Байден притворилась стюардессой, чтобы разыграть журналистов
20:46 Порошенко поприветствовал первый разговор Зеленского с Байденом
20:40 Вакцинированные американцы могут собираться на Пасху без масок, – CDC
20:16 Часть «нефтепродуктопровода Медведчука» уничтожена, заявил Зеленский
20:08 Байден поручил Пентагону вывести часть военной техники из стран Персидского залива, – WSJ
19:14 Зеленский назначил директора департамента информполитики «УЗ» главой Центра противодействия дезинформации
19:14 Иран и США проведут непрямые переговоры о возвращении к ядерной сделке
19:03 Полностью вакцинированные от COVID-19 американцы смогут свободно путешествовать
18:49 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 2 апреля
18:32 Сегодня — Всемирный день распространения информации об аутизме
17:39 Египет хочет получить $1 млрд компенсации за блокирование Суэцкого канала
16:36 В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски
16:28 Выборы на округе №87: ОИК снова недосчиталась бюллетеней
15:59 В марте семь нардепов пропустили все голосования Верховной Рады, – КИУ
15:51 Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro, – суд
15:21 «Целевые репрессии»: гонконгский политик прокомментировал преследование Ратушного и других активистов
15:06 Вышел второй трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
14:46 В Париже мужчина с подожженной бутылкой пытался проникнуть в резиденцию Макрона
14:39 В Британии появится мемориальная табличка в память о принцессе Диане
14:06 Нейросеть превратила эмодзи в «человеческие лица»
14:02 СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на вероятную агрессию России, – Данилов
13:58 Кличко показал, как будет выглядеть пропуск на транспорт во время локдауна: выдадут 400 тысяч
13:36 В британском зоопарке родился детеныш вымершей в дикой природе антилопы
13:24 «Укрзализныця» отстранила ряд топ-чиновников из-за аварии поезда «Интерсити»
13:09 В Киеве наихудшая ситуация с заполненностью COVID-коек с кислородом, – Степанов
13:00 «Пленки Деркача»: ГБР заказало экспертизу голоса президента США Байдена
Эксклюзив
12:25 Зоозащитники установили возле Верховной Рады расписанные лозунгами двери, – фото
12:18 Первый день апреля в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений
11:43 Тина Кароль презентовала новый альбом «Красиво»
11:08 Nike добился судебного запрета на продажу «Сатанинских кроссовок»

Джил Байден притворилась стюардессой, чтобы разыграть журналистов

В четверг, 1 апреля, супруга президента США Джо Байдена Джил разыграла членов пресс-пула, притворившись стюардессой во время полета из Калифорнии в Вашингтон.

Пятница, 2 апреля 2021, 21:03

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

В частности, первая леди США во время подачи пищи в самолете вышла к пассажирам в черном парике с бейджиком “Жасмин” и начала раздавать мороженое.

Отмечается, что никто из представителей СМИ не узнал первую леди в образе стюардессы. Более того, Джил Байден смогла обвести вокруг пальца и собственных помощников.

Когда мороженое получили все желающие, Джил обернулась к журналистам, сняла парик и воскликнула: “С первым апреля!”.

Напомним, что первая леди США Джил Байден стала героиней комиксов серии Female Force (“Женская сила”). Это комплект из комикса и раскраски, который выйдет в апреле. В комиксе будет рассказана история Джил, которая работала учителем. Позже она встретилась с Джо, ее будущим супругом, который несколько раз делал предложение руки и сердца блондинке.

  • Первая леди Джилл Байден сделала сюрприз ко Дню влюбленных. На лужайке Белого дома появились гигантские сердечки с посланиями.
Теги: Джилл Байден, пранк

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook