Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения “Дія” для получения квалифицированной электронной подписи “Смарт- Дія”. Это означает, что пользователи “Дії” смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

По данным Минцифры, удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID.

В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного КЭП в “Дії”. После завершения срока пользователь снова будет проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в “Дії” пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.