Видео выступления нардепа опубликовал в Facebook глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

“Поток бессознательного от Марьяны Безуглой на форуме “Украина 30″ об энергетике. Мне в принципе это трудно комментировать, потому что это не имеет никакого смысла”, – написал Попенко.

Он также опубликовал видео с выступления.

“… И сейчас мы имеем то, что мы имеем и должны это исправлять … э … что … э … по … э … В рамках нашего комитета и е … энергетической безопасности, опять же уже было сказано э … о том … кроме … э … кроме … э … именно …. э … электричества и вопро… того насколько трудно найти баланс э между импортом и э … ценами для населения. Но тем не менее надо стремиться к … э … собственных мощностей. Это и вопросы и присоединения к … э … опять же европейскому пространству. И это обрабатывается … э … Сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой, то есть энергетических вопросов … э … это и логистический компонент и различные категории тоже дополнить, потому что с вопросов с позиции национальной безопасности здесь больше общие такие вещи, что я могу говорить … э … это очень важно, чтобы мы его достигли в течение ближайших лет и вывели это в политиче … и не только это в экономическую плоскость, а и сохранили тот политический нарратив. Вернее тот политический диапазон, приемлемый для народа”, – заявила на форуме Безуглая.

Пользователи соцсети высмеяли выступление нардепа.

“Она умничка! Она не понимает того, что она вообще ничего не понимает. Поэтому счастлива и радостна. Это счастье, если не понимаешь насколько ты глуп”, “Страшно”, “Феерически. Словарь Эллочки-людоедки составлял 30 слов. И ими она могла выразить практически любую свою мысль. Тут конечно больше слов, но мысли все равно не видно. Боже, мне ее жалко “бидося”, она не понимает о чем говорит. Бегают глаза, которые хотят найти поддержку. Жалкое зрелище “, “Зачем постить дебилов”, “Круто, полный трэш … кто готовит такие кадры .Пожалуй Трускавец ..”, “Послушал. Лучше бы не слушал. Стыдно”, “Непостижимо! Студенты бросайте вузы и идите в депутаты. Если ничего не знаешь то легко можешь морозить что угодно и думать, что другие думают что ты дискутируешь “,” Я дважды слушал, но ничего не понял “, – пишут в комментариях под видео выступления Безуглой.