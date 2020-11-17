Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с Министерством цифровой трансформации Украины приглашают всех желающих к участию в инновационном конкурсе по поиску креативных ИТ-решений для укрепления и развития общин Донецкой и Луганской областей.

Про EastCode

Национальный конкурс IT-решений для общин восточной Украины “EastCode” – это призыв к действиям, направленным на увеличение исследований, новых разработок и проектов в области технологий, которые будут способствовать превращению украинских общин в процветающие цифровые сообщества. Сейчас цифровая трансформация общин актуальна, ведь органам местной власти, расположенным вдоль линии соприкосновения, где запрещено физическое движение, нужны специальные адаптивные инструменты в области электронной демократии, доступа к услугам и охраны окружающей среды.

Национальный конкурс ИТ-решений организовано в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Донецкой и Луганской ОГА при финансовой поддержке правительств Канады, Дании, Швейцарии и Швеции.

Кого мы ищем?

Разработчикам, дизайнерам, маркетологам, активистам, представителям органов местной власти и бизнеса предлагается подать идею нового сервиса или стартапа для решения актуальных проблем местного развития на востоке Украины.

Прием заявок продлится с 12 октября до 23 ноября 2020 года. Подать заявку на участие можно здесь.

Тематические направления

Участники самостоятельно или с командой могут подать идеи по таким направлениям:

I. Эффективное управление и увеличение участия граждан в принятии решений:

Инновационные идеи для преодоления цифрового неравенства, развития цифровых навыков и включение уязвимых групп населения в разработку местных программ и стратегий.

II. Охрана окружающей среды и устойчивое местное развитие:

Введение комплексных экологических онлайн-визуализаций (картирование) и систем мониторинга. Услуги для отслеживания источников потенциальной радиационной опасности, сбора и утилизации отходов, качества воздуха, состояния водных ресурсов и тому подобное.

III. Современные инструменты приближения публичных услуг жителям общин:

Максимальная доступность социальных и административных услуг населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта, включая людьми, которые пересекают КПВВ.

Грантовая поддержка проектов-победителей

Победные проекты смогут получить грант на реализацию своих идей от Программы ООН по восстановлению и развитию мира (сумма гранта может колебаться от 5000 до 10000 долларов США в зависимости от идеи и географии проекту) и поддержку в составлении грантовой заявки.

Проекты будут оцениваться на основе следующих критериев:

Инновационность. Проекты будут оцениваться по их новизны и технологичности предлагаемых решений.

Проекты будут оцениваться по их новизны и технологичности предлагаемых решений. Социальное влияние. Заявки должны соответствовать тематике конкурса, быть актуальными и иметь положительное влияние на жителей общин восточной Украины.

Заявки должны соответствовать тематике конкурса, быть актуальными и иметь положительное влияние на жителей общин восточной Украины. Реалистичность. Лучшие проекты должны иметь четкие бизнес-планы, стратегии внедрения и измерении показатели успеха.

Лучшие проекты должны иметь четкие бизнес-планы, стратегии внедрения и измерении показатели успеха. Масштабируемость. Предпочтение будет отдаваться решениям, которые будут иметь возможность масштабирования на территории обеих областей или на всю страну.

Оценка проектов будет происходить в несколько этапов и участники, которые будут иметь лучшие идеи, презентовать их почетном жюри в финале конкурса.

Еще больше информации о конкурсе можно узнать здесь.

Для справки

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают тринадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.