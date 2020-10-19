Украинские пользователи Сети посмеялись над Виктором Медведчуком из-за иска против автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. В его честь переименовали "эффект Стрейзанд", в частности — в Википедии.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал Вахтанга Кипиани — автора книги “Дело Василия Стуса” — и издательство “Виват” убрать из текста упоминание имени главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука.

Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.

Украинским пользователям Сети это напомнило о так называемом “эффекте Стрейзанд”. Этот термин появился в 2005 году.

Его придумал блогер Techdirt, который использовал это словосочетание, рассказывая о случае, имевшем место в 2003 году. Тогда известная певица Барбра Стрейзанд подала в суд против фотографа Кеннета Аделман из-за того, что он выложил в Сеть фото ее дома. Вот это фото:

Фотограф уверял, что просто фотографировал побережья Калифорнии для проекта, изучающего его эрозию. Сайт Pictopia.com, где фото было размещено, до иска посещали преимущественно специалисты, однако после того, как распространилась информация о суде, количество посещений возросло до нескольких сотен тысяч.

С тех пор “эффектом Стрейзанд” называют случаи, когда попытка удалить или ограничить распространение определенной информации приводит к повышению интереса к ней и еще большего ее распространения.

Именно это можно наблюдать в случае с книгой Кипиани. Соответствующую информацию пользователи Сети решили отразить и на странице в Украинской Википедии, посвященной “эффекту Стрейзанд”.

Сначала название статьи было предложено дополнить вторым названием — “Эффект Медведчука” в скобках:

Впоследствии было предложено добавить в скобках слова “в Украине также — “Эффект Медведчука”, а в теле статьи появился раздел “Примеры”, где описаны события вокруг запрета на распространение “Дела Василия Стуса”.

Иск Медведчука против Кипиани

В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.

Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.

Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционного платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat через книгу “Дело Василия Стуса”.

После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:

на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;

на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;

на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;

на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;

на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;

на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.

Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.