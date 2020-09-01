Здоровые зубы – это залог здоровья всего организма. Ученые доказали, что хорошо пережеванная пища легче переваривается и усваивается организмом. К тому же, люди со здоровыми зубами всегда вызывают положительную оценку со стороны собеседника.

Белоснежная улыбка и свежее дыхание – это как визитная карточка: чем идеальнее она выглядит, тем проще дается общение. Поэтому крайне необходимо следить за целостностью зубного ряда.

Причины кариеса и других заболеваний

Нас с детства приучают соблюдать гигиену и ежедневно чистить зубы. Но мало кто из родителей говорит о том, что помимо таких процедур необходимо систематически посещать стоматолога. Однако, вредные привычки, экология, дефицит микро-, макроэлементов и многие другие факторы негативно влияют на общее состояние зубов. К специалисту мы бежим только тогда, когда уже начинает что-то беспокоить:

болевые ощущения, чувствительность к резким перепадам температур;

воспаление десен (флюс);

черные точки, дырочки;

желтый налет, который не убирается зубной щеткой.

Такие симптомы говорят о нарушении эмали и болезни зуба, которые могут впоследствии привести к потере зубного ряда. Но, как и с другими заболеваниями, их легче лечить на начальной стадии. Если у вас есть хоть один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно обратиться к профессионалу, например, в медицинский центр Мед-Део. Здесь работают квалифицированные стоматологи, которые проведут тщательную диагностику и смогут устранить любую проблему.

Что такое диагностика и когда она проводится

Приходя на прием, в первую очередь врач узнает ваши жалобы и проведет тщательный визуальный осмотр. Это делается для того, чтобы точно установить диагноз и подобрать наиболее верный метод решения. Иногда может потребоваться панорамный снимок зубов (Киев), кстати, узнать стоимость и записаться можно по этой ссылке https://www.med-deo.com.ua/panoramnyj-snimok-zubov-35.html. С его помощью доктор увидит состояние корней и надкостницы. “Прелесть” такого исследования состоит в том, что:

оно абсолютно безопасно и безболезненно для человека;

информативно для врача;

показывает картину заболевания в целом;

современное оборудование позволяет увеличить снимок и детально изучить корень или каналы.

Панорамный снимок (ортопанорама) часто используется ортодонтами, для прогнозирования смещения зубного ряда, обнаружения патологических процессов, построения ортодонтических конструкций.