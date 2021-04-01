Вакцина от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech остается высокоэффективной спустя шесть месяцев с начала ее использования.

Об этом сообщается в совместном заявлении компаний на сайте Pfizer.

Данные последующего наблюдения заключительного этапа испытаний с участием 46 307 человек показали, что вакцина была эффективна на 91,3% в предотвращении симптоматических случаев – начиная с одной недели после второй дозы в течение шести месяцев. Согласно отчету, только в США уровень эффективности составил 92,6%.

В то же время компании предоставили некоторые из первых данных о том, как их вакцина может справиться с уклоняющимся от иммунитета вариантом B.1.351, который возник в Южной Африке. Девять из 800 участников испытаний в этой стране заболели коронавирусом – в том числе шестеро инфицированы B.1.351. Однако все они были в группе плацебо, что позволяет предположить, что укол сохраняет эффективность против этого варианта.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что результаты позволяют производителями препарата подать заявку на получение лицензии на биологический препарат в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Вакцина уже получила разрешение на экстренное использование от FDA. Это означает, что оно действует только до тех пор, пока экстренная ситуация не закончится, и ее можно отозвать или изменить в любое время. Официальное одобрение рассчитано на длительный срок.

Компании заявили, что новых серьезных проблем с безопасностью не выявлено.