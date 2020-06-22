Об этом она написала на своей странице в Instagram.

“Сегодня мне сильно хочется кричать о нем и о его достижении на весь мир!! Я настолько горжусь им, что решительно пишу это открытое обращение! Тимура президент Порошенко назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в 2015 году. Президент искал человека с профильным образованием в вопросе финансов и экономики- у Тимура их три. Назначение стало для нашей семьи неожиданностью, ударило громом – Тимуру пришлось оставить бизнес и возглавить структуру, которая к тому времени была помножена на ноль системой! Тогда он сказал мне: “Я прошу твоей поддержки! Я не смогу зарабатывать, как раньше! Но это реальный шанс изменить экономику нашей страны – Украина на 136 месте после Конго… Он собрал крутую команду и они начали писать законы. Общались исключительно с лучшими в этой теме мировыми специалистами. Три года готовили реформу, которая в итоге была полностью проигнорирована Парламентом предыдущего созыва”, – сообщила Ефросинина.

Она подчеркнула, что новый Парламент принял поданный им закон толщиной в 400 страниц.

“Закон толщиной в 400 страниц. Закон, который в будущем позволит каждому из нас наращивать свой капитал, а не набивать чужие карманы своим трудом! Закон, который станет “зеленым светом” для иностранных инвестиций, и стабилизирует финансовый сектор страны. Тем самым положит начал росту экономики! Сегодня ты переписал экономическую историю нашей страны, мой @timur_khromaev. Надеюсь, он быстро вступит в действие! Ты дал всем нам большую надежду! Я горжусь тем, что я – твоя жена! Люблю”, – резюмировала телеведущая.