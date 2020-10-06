Об этом сообщили в пресс-службе египетского министерства по делам туризма и античности.

На выставке продемонстрированы саркофаги, которые были обнаружены в деревне Саккара (32 км от Каира).

Ранее археологическая миссия обнаружила три скважины для захоронения на разных глубинах от 10 до 12 метров. В них в несколько удалось найти десятки саркофагов.

Один из них на презентации выставки вскрыли при журналистах.

На сегодня изъято в общей сложности 59 закрытых саркофага. Однако миссия продолжается и общественности вскоре могут представить новые открытия.

Предполагается, что обнаруженные захоронения были сделаны во времена XXVI династии — около 685—525 лет до нашей эры.

Тем не менее, обнаруженные саркофаги хорошо сохранились, на некоторых из них даже виден оригинальный цвет краски.

Ученые считают, что саркофаги принадлежат группе священников, видных деятелей общества и государства той поры.

Кроме саркофагов, были обнаружены также 28 статуй бога мертвых Сокара, от имени которого происходит название поселения, где открытие было сделано.

После того как археологические работы в Саккаре завершатся, все находки планируют переместить в Большой Египетский музей в Каире, открытие которого запланировано на 2021 год.