Об этом сообщили в пресс-службе египетского министерства по делам туризма и античности.

На выставке продемонстрированы саркофаги, которые были обнаружены в деревне Саккара (32 км от Каира).

Ранее археологическая миссия обнаружила три скважины для захоронения на разных глубинах от 10 до 12 метров. В них в несколько удалось найти десятки саркофагов.

Один из них на презентации выставки вскрыли при журналистах.

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

На сегодня изъято в общей сложности 59 закрытых саркофага. Однако миссия продолжается и общественности вскоре могут представить новые открытия.

Предполагается, что обнаруженные захоронения были сделаны во времена XXVI династии — около 685—525 лет до нашей эры.

Тем не менее, обнаруженные саркофаги хорошо сохранились, на некоторых из них даже виден оригинальный цвет краски.

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

Ученые считают, что саркофаги принадлежат группе священников, видных деятелей общества и государства той поры.

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

Саккара_саркофаги

Фото: Министерство туризма и Античности Египта / Facebook

Фото: AFP

Фото: AFP

Кроме саркофагов, были обнаружены также 28 статуй бога мертвых Сокара, от имени которого происходит название поселения, где открытие было сделано.

После того как археологические работы в Саккаре завершатся, все находки планируют переместить в Большой Египетский музей в Каире, открытие которого запланировано на 2021 год.