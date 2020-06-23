Об этом сообщило британское агентство Reuters.

Уточняется, что с 27 июня в Египте откроют кафе, рестораны, кинотеатры и театры, однако пока что заведения будут работать при 25% заполненности.

Помимо того, в стране также откроются мечети и церкви для ежедневных молитв.

При этом парки и пляжи пока еще остаются закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом ночью.

Также сообщается, что власти Египта приняли решение не взимать оплату за туристические визы до 31 октября текущего года, что позволит туристам сэкономить 25 долларов.

Европейский союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.