Об этом сообщило британское агентство Reuters.
Уточняется, что с 27 июня в Египте откроют кафе, рестораны, кинотеатры и театры, однако пока что заведения будут работать при 25% заполненности.
Помимо того, в стране также откроются мечети и церкви для ежедневных молитв.
При этом парки и пляжи пока еще остаются закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом ночью.
Также сообщается, что власти Египта приняли решение не взимать оплату за туристические визы до 31 октября текущего года, что позволит туристам сэкономить 25 долларов.
Европейский союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что авиасообщение в Украине планируется возобновить с 15 июня. Однако люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
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