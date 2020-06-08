Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

В воскресенье, 7 июня, пограничники Львовского отряда получили от коллег из Польши информацию о возможной попытке незаконного пересечения границы неизвестным лицом. Вскоре нарушитель был обнаружен на участке “Нисмичи” в Сокольском районе. Мужчина передвигался на велосипеде.

Как нарушитель сообщил сотрудникам Госпогранслужбы, он поживает в Чехии. Оттуда на велосипеде от отправился в Польшу, после чего незаконно пересек польско-украинскую границу с целью продолжить свой путь в Казахстан. Цель путешествия мужчина назвать не смог.

В ГПСУ отметили, что у путешественника с собой не было ни еды, ни средств на существование.

“Он рассказал, что из Чехии через Польшу до границы с Украиной ехал на велосипеде. Сколько это заняло времени не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тысячи километров на велосипеде и чем питаться неизвестно, ведь с собой, кроме сменной одежды, он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было. В его рюкзаке пограничники нашли также карту автомобильных дорог Польши, которая частично охватывала и территорию Украины”, — рассказали в пресс-центре.

За незаконное пересечение границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. Когда все обстоятельства инцидента будут установлены, его передадут польским правоохранителям.