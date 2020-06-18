Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Эйфелева башня готовится встречать посетителей впервые после трех месяцев закрытия. Это было самое длинное закрытие памятника со времен Второй мировой войны.

Посетители не смогут подняться выше второго уровня башни, и до начала июля доступ будет только по лестнице. Так как лифты с их ограниченным пространством представляют риск передачи заболевания.

На лестницах также будет действовать система одностороннего движения, и все посетители старше 11 лет должны будут носить защитные маски.

Директор Эйфелевой башни Бранко Руиво отметил, что теперь у французов появится возможность посетить национальную достопримечательность, ведь в настоящее время действуют ограничения для зарубежных туристов.