Про це повідомили на сайті Naturschutzbund Deutschland (NABU).

“NABU сьогодні подало позов проти затвердження газопроводу “Північний потік-2”, виданого Федеральним морським та гідрографічним агентством (BSH). Позов стосується ще не закінченої ділянки трубопроводу в ексклюзивній економічній зоні Німеччини. […] Через подану скаргу поки що будівельні роботи в німецькій частині заборонені“, — йдеться в повідомленні.

“Північний потік 2” проходить через п’ять морських заповідників і його будівництво завдає непоправної шкоди чутливому морському середовищу Балтійського моря, кажуть в організації.

Раніше природоохоронна група домоглася введення заборони на проведення будівельних робіт під час певного періоду взимку, оскільки вони відбуваються на території пташиного заповідника.

Водночас під час будівництва знищують місця проживання тварин на морському дні. Федеральне агентство охорони природи вимагало відновити пошкоджені рифи, але будівельник матиме змогу просто відкупитися.

“Це жодним чином не відповідає критичному стану Балтійського моря. До того ж питання щодо того, чи потрібен нам цей трубопровід взагалі, стає все більш нагальним”, — наголосив президент NABU Йорг-Андреас Крюгер.

Нагадаємо, в грудні російське трубоукладальне судно Fortuna залишило німецький будівельний майданчик газопроводу “Північного потоку-2” у Балтійському морі. Прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили понад рік тому. Це сталося через введення США санкцій щодо європейських підрядників.

Тодішній президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік. Цей оборонний бюджет включав нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік” — 2 і “Турецький потік”. 1 cічня 2021 року Сенат подолав це вето.

Після зміни влади в США Державний департамент США також вимагав припинення будівництва російського газопроводу.