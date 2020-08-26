Всемирный экономический форум (ВЭФ), который каждую зиму традиционно проходит в Давосе (Швейцария), перенесен с января 2021 года на начало лета на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Сообщение об этом опубликовано на сайте форума.

“Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать “Большую перезагрузку” в эпоху после COVID-19. Однако, согласно рекомендациям экспертов, в январе мы не сможем сделать это безопасно”, – подчеркивается в сообщении.

Подробная информация о датах и месте перенесенного собрания будет разослана, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, гарантирующие здоровье и безопасность участников и принимающей стороны.

В сообщении также указано, что в течение недели с 25 января ВЭФ проведет в цифровом формате “Давосские диалоги” высокого уровня. В рамках этого мероприятия ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Кроме того, в сообщении говорится, что с февраля этого года почти 1800 организаций, представляющих бизнес, представителей правительства и гражданского общества присоединились к Платформе действий Форума в отношении COVID-19.

СПРАВКА. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Форум был создан в 1971 году. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.