Сообщение об этом опубликовано на сайте форума.
“Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать “Большую перезагрузку” в эпоху после COVID-19. Однако, согласно рекомендациям экспертов, в январе мы не сможем сделать это безопасно”, – подчеркивается в сообщении.
Подробная информация о датах и месте перенесенного собрания будет разослана, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, гарантирующие здоровье и безопасность участников и принимающей стороны.
В сообщении также указано, что в течение недели с 25 января ВЭФ проведет в цифровом формате “Давосские диалоги” высокого уровня. В рамках этого мероприятия ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.
Кроме того, в сообщении говорится, что с февраля этого года почти 1800 организаций, представляющих бизнес, представителей правительства и гражданского общества присоединились к Платформе действий Форума в отношении COVID-19.
СПРАВКА. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Форум был создан в 1971 году. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.
- В текущем году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. В нем, среди прочих, принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он отметил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией. Кроме того, Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.
- Также на форуме выступала шведская экологическая активистка, школьница Грета Тунберг.