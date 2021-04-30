Економіка європейської зони за перші три місяці року скоротилася на 0,6%, повернувшись до рецесії. Це пов’язано з тим, що уряди деяких країн продовжили локдаун через пандемію коронавірусу.

Про це пише американська газета The New York Times.

Водночас США заявили про те, що їх економіка зросла на 1,6% за той самий період.

Завдяки значним державним видаткам на стимулювання зростання, а також швидкому збільшенню рівня вакцинації, економіка США швидко відновилася протягом перших місяців 2021 року. Водночас 19 європейських країн потрапили в другу частину так званої рецесії з подвійним падінням, що відбиває менш агресивні витрати на стимулювання та невдалі зусилля щодо забезпечення вакцинами.

Але показники валового внутрішнього продукту дають надію на відновлення європейської економіки. Стрімке поширення коронавірусу в таких великих економіках, як Німеччина та Франція, почало зменшуватися, а заводи пожвавили виробництво.

Попри те, що німецька економіка скоротилася на 1,7% з січня по березень, Італія та Іспанія зафіксували скорочення на значно менші величини – 0,4% та 0,5% відповідно. Французька економіка зросла на скромні 0,4%.

Торішні локдауни вдарили по європейській економіці, зупинивши великі обсяги комерційного життя. Але за рік країни змогли відкалібрувати обмеження для того, щоб економіка почала відновлюватися.

Більшість економістів та Європейський центральний банк очікують, що єврозона відновлюватиметься бурхливими темпами протягом решти 2021 року. За 2021 рік очікують зростання економіки на 4%.

Однак, навіть за най обнадійливішого сценарію темпи відновлення Європи поступаються США. Це демонструє вибір різних підходів до економічних втрат.